İzmir'de yeni fay hatları nereden geçiyor? Yeni fay hatları büyük depremi tetikler mi?

İzmir'de Bornova Havzası'nda birçok üniversiteden bilim insanın katılımıyla 2,5 yıldır yürütülen çalışmalardan dikkat çeken sonuçlar çıktı. Bilim insanları İzmir'de yeni faylar tespit etti. Yeni faylar Bornova Havzası'ndan geçiyor. Ayrıntılar A Haber muhabiri Tayfun Er’in konuğu olan Deprem Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ökmen Sümer anlattı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN