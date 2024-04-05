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İzmir'de yeni fay hatları nereden geçiyor? Yeni fay hatları büyük depremi tetikler mi?

ahaber.com.tr
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Giriş: 05.04.2024 13:08
İzmir'de Bornova Havzası'nda birçok üniversiteden bilim insanın katılımıyla 2,5 yıldır yürütülen çalışmalardan dikkat çeken sonuçlar çıktı. Bilim insanları İzmir'de yeni faylar tespit etti. Yeni faylar Bornova Havzası'ndan geçiyor.  Ayrıntılar A Haber muhabiri Tayfun Er’in konuğu olan Deprem Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ökmen Sümer anlattı.
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