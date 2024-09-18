İzmir'de terör operasyonu: 6 gözaltı

İzmir'de, PKK/KCK-YPG/PYD silahlı terör örgütlerine üye olduğu ve sosyal medyada örgütün propagandasını yaptığı belirlenen 6 şüpheli, gözaltına alındı.

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