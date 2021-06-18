İzmir'de provokatif saldırı! Saldırgan ifadesinde ne anlattı?

İzmir HDP il binasına giren bir kişi, etrafa rastgele ateş açtı. Saldırıda Deniz Poyraz yaşamını yitirdi. Eski sağlık çalışanı olan Onur Gencer gözaltına alındı. Zanlının olaydan dakikalar önce çekilen görüntüleri de ortaya çıktı. Son gelişmeleri A Haber muhabiri Sefer Ayçe aktardı.

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