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İzmir’de İnci Okan enkazdan 17 saat sonra kurtarıldı! Yeni görüntüler ortaya çıktı

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Giriş: 31.10.2020 13:40
Güncelleme:31.10.2020 13:57
Seferihisar ilçesi açıklarında yaşanan 6.6 büyüklüğündeki depremde Bayraklı ilçesinde çöken 8 katlı Rıza Bey Apartmanı’nın enkazının altında mahsur kalan 16 yaşındaki İnci Okan ve köpeği Fıstık kurtarıldı. Enkazda arama kurtarma çalışması yürüten ekipler, önce İnci Okan’ın köpeği, Fıstık’a ulaştı. Ardından da depremden yaklaşık 17 saat sonra saat 08.00 sıralarında İnci Okan’a ulaştı. Enkazdan yaralı kurtarılan İnci Okan, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. İşte o anlara dair yeni görüntüler ortaya çıktı. İnci Okan'ın kendisine enkaz altında müdahale eden ekip ile diyaloğu gözleri yaşarttı. Kurtarma görevlisi bir yandan İnci’yi sakinleştirirken, diğer yandan damar yolu açarak ilk müdahaleyi enkaz altında ilk müdahaleyi yaptı... Bu sözler ise tüm Türkiye'yi etkiledi: Abla çok korkuyorum... Elimi tutar mısın?
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