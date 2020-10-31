Son dakika: İzmir'deki deprem! Bakanlar AFAD İzmir Koordinasyon Merkezinde açıklamalarda bulundu

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, İzmir'de deprem bölgesinde açıklamalarda bulundu.





Kurum'un açıklamalarından satır başları şu şekilde:



100 VATANDAŞIMIZI KURTARDIK

İlgili tüm bakanlıklarımız koordinasyon grubunda. Arama kurtarma faaliyetleri yapılmakta. Hızlı bir şekilde arama kurtarma faaliyetleri yapılmaktadır. Şu an sahada fiilen yaklaşık 5 bin tane görevli personel bulunuyor. 475 araçla da arama kurtarma faaliyetlerimizi yürütüyoruz. 17 binada yıkım gerçekleşmişti şu an arama kurtarma faaliyetleri 8 bina da devam ediyor. 9 binada arama kurtarma faaliyetleri sonlandırıldı. AFAD, Kızılay ve belediyeler bölgeye çadır yiyecek gibi destekleri sürekli sağlamaktadır. Depremin olduğu andan itibaren şu ana kadar 100 vatandaşımızı kurtardık.

HASAR TESPİTİ YAPILMAMIŞ BİNALARA GİRMEYİN

Bakanlığımız bütün binalara girmek suretiyle hasar tespit çalışmalarını yapacaklar. Vatandaşlarımızdan ricamız hasar tespit çalışmalarının yapılmasının ardından evlere girmek bu konuda önem arz etmektedir. Bir kez daha uyarmak istiyorum çünkü ağır hasarlı yıkılma riski olan binalarımız olduğu düşüncesindeyiz. Mobil labaratuarlarımız sahada betondan numune almak neticesinde fiilen sahada tespitlerimizi yapıp vatandaşlarımıza ulaştıracağız.

Canlarımızı kurtarmak adına hassasiyetle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tüm sivil toplum ekiplerimize teşekkürlerimizi sunuyorum. 15'nnci saatte Fadime Tolu'yu kiplerimiz sağ salim çıkardı. 17 saat sonra da 16 yaşındaki İnci kızımız kurtuldu. Yaklaşık 17 saat sonra Hülya Özmet hanımefendi yaklaşık 17 saat sonra kurtarıldı. İnşallah ekiplerimiz enkaz altından sağ salim yeni vatandaşlarımızı da çıkaracak.





ÜLKEMİZİN DÖRT BİR YANI İZMİR İÇİN SEFERBER OLMUŞ DURUMDA

Bakanlığımız bütün binalara girmek suretiyle hasar tespit çalışmalarını yapacaklar. Vatandaşlarımızdan ricamız hasar tespit çalışmalarının yapılmasının ardından evlere girmek bu konuda önem arz etmektedir. Bir kez daha uyarmak istiyorum çünkü ağır hasarlı yıkılma riski olan binalarımız olduğu düşüncesindeyiz. Mobil labaratuarlarımız sahada betondan numune almak neticesinde fiilen sahada tespitlerimizi yapıp vatandaşlarımıza ulaştıracağız.





Ülkemizin dört bir yanı İzmir için seferber olmuş durumda. Dün Elazığ'da Malatya'da milletimiz nasıl bir ve beraber olduysa bugün de İzmir için bir ve beraber olduk. Arama kurtarma faaliyetlerini 2 bin 59 kişi ile yürütüyoruz. Diğer personel dediğimiz de 2 bin 936 kişi ile de arama kurtarma faaliyetlerini yürütüyoruz. Vatandaşlarımızın barınma ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla çadır kurma süreçleri yürütülüyor. 3 bin çadır kurulma süreci devam ediyor. Yaklaşık 750 tanesi kurulmuş durumda akşama kadar da 3 bin tanesinin kurulması için çalışmalarımız devam ediyor.

BAKAN PAKDEMİRLİ: BİZ YARALARI SARMAK İÇİN BURADAYIZ

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli şu ifadeleri kullandı:

Devletin burada olduğunu belirtmek isterim. İşler hakikaten olması gerektiği gibi yürüyor. Herkes sahada birbirinden değerli hizmet ediyor. Dün gece sahada şunu gördük acaba vatandaş bekleme uzadıkça acaba 'bakanlar buradan ayrılır mı?' diye düşünüyor. Biz buradayız vatandaşlarımızla beraber olacağız olsak da olmasak da çalışmalarda en ufak bir aksama olmaz. Öncelik hala göçük altında kalanlar akabinde de açıkta kalanlar barınma ihtiyacı olanlar. İletişimde ulaşımda güvenlik de herhangi bir eksik kalmadı.



Biz burada yaraları sarmak için buradayız. Bu büyük bir afet inşallah en yakın zamanda bu yaraları sarıyor olacağız. Çalışmalara devam ediyoruz. Buradayız.





BAKAN SELÇUK: ACİL YARDIM ÖDENEĞİ ÇIKARDIK

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, ''Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Biz de depremi duyar duymaz tüm ekiplerimizi seferber ettik. Psikososyal destek veremeye de devam edip ailelerimizi ziyaret ediyoruz. Yine vakıflarımızın acil ihtiyaçlarımızı karşılamak amacıyla 5 milyonluk acil yardım ödeneği çıkardık 3 milyon da AFAD göndermişti. Dolayısıyla 8 milyonluk bir acil yardım ödeneği çıkmış oldu. Tekrar geçmiş olsun diliyorum.'' dedi.

ADALET BAKANI GÜL: PROVOKE EDENLERE KARŞI SORUŞTURMALARINI BAŞLATMIŞTIR

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, ''Tüm kurumlarımız İzmir'in yaralarını saramaya devam edecek. Dualarımız enkaz altındaki vatandaşlarımızla. Ortak acılar ortak duygudaşlığı gerektirir. Cumhuriyet başsavcılıklarımız acılarımız enkaz altındayken bu acıları provoke edenlere karşı soruşturmalarını başlatmıştır. Keşimse birliğimizi kardeşliğimizi acımızı suiistimal edemez bunu etmek isteyenlere de adaletimiz asla müsaade etmeyecektir. 3 kişi Tekirdağ, Adıyaman ve Gaziantep'te gözaltına alınmıştır. Tüm süreçlerde yine gerekli takip yapılmaktadır.'' ifadelerini kullandı.



İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI TUNÇ SOYER'DEN AÇIKLAMA

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, ''Binlerce vatandaşımız dışarıda yaşamaya başladı. Yapılacak çok şey var iaşesinden cep telefonu şarjına kadar binlerce ihtiyaç var. İzmir'in yanındayız ve çözmek için canla başla ne yapılması gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz. Bütün İzmir'e tekrar teşekkür ediyorum.'' dedi.



Öte yandan İzmir milletvekili eski TBMM başkanı ve eski Başbakan Binali Yıldırım da toplantıya katıldı.

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