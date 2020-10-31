16 yaşındaki İnci için umutlu bekleyiş!

Son dakika haberine göre: İzmir'de arama kurtarma çalışmaları devam ederken, "Orada kimse var mı?" sorusuna bir apartmanda 16 yaşındaki İnci "buradayım" yanıtını verdi. Arama kurtarma ekipleri 16 yaşındaki İnci'yi kurtarmak için çalışmalara başladı.

Arama kurtarma çalışmaları devam ederken, 16 yaşındaki İnci'den ses duyuldu. UMKE ekipleri İnci ile iletişime geçti. Kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Yetkililer, İnci'ye bir saat içinde ulaşmayı beklediklerini açıkladı.