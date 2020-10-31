Deprem sonrası tsunami! Denizden 400 metre uzaklıkta bahçede yüzen balıklar

Depremin merkez üssü Seferihisar’da depremin hemen ardından tsunami yaşandı. A Haber yıkımın olmadığı ancak büyük hasarın meydana geldiği noktada yaşananları ekranlara taşıdı. Bir evin bahçesinden ekrana gelen görüntülerde hasar gözler önüne serilirken tonlarca ağırlığındaki cipler arabalar sürüklenerek bu bahçeye geldi. A Haber muhabiri Nejat Kırbulut çok ilginç bir görüntüyü izleyicilere gösterdi. Denizden 400 metre uzaklıkta balıklar bahçede yüzüyordu. Bahçeden hala canlı balıklar toplanabiliyor.

EGE DENİZİ'NDE 6.6 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM: İZMİR'DE YIKIMA NEDEN OLDU; 25 ÖLÜ, 831 YARALI

Ege Denizi'nde merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İzmir'de yoğun olarak hissedilen deprem, büyük paniğe neden oldu. Deprem İzmir'in yanı sıra çevre illerde de hissedildi. Bazı evlerin yıkıldığı belirtilirken, çok sayıda bina da hasar gördü. Yıkılan binanın enkazı altında kalanları arama-kurtarma çalışmaları yapmak üzere bölgeye çok sayıda güvenlik ve sağlık ekibi yönlendirildi. Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ederken AFAD, 25 kişinin hayatını kaybettiğini 831 kişinin ise yaralandığını açıkladı.