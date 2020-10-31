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31 Ekim 2020, Cumartesi
ANA SAYFA İzmir'deki deprem dünya basınında! Böyle gördüler... Son dakika haberine göre; İzmir'de dün meydana gelen deprem sonrasında arama kurtarma çalışmaları devam ederken, dünyanın gözü de deprem bölgesine çevrilmiş durumda. Uluslararası yayın kuruluşları ve gazeteler Türkiye'nin arama kurtarma çalışmalarına geniş yer ayırdı. Giriş Tarihi: 31.10.2020 11:03 Güncelleme Tarihi: 31.10.2020 11:09
Dün Ege Denizi'nde meydana gelen ve hem İzmir hem de Samos'ta yıkıma neden olan şiddetli depremin ardından dünyanın gözü de afet bölgesine çevrilmiş durumda. Uluslararası yayın kuruluşları ve gazeteler Türkiye'nin arama kurtarma çalışmalarına geniş yer ayırdı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
ABD merkezli yayın kuruluşu CNN International, İzmir depremini "Güçlü deprem Türkiye ve Yunanistan'ı sarsarak en az 26 kişinin ölümüne neden oldu" sözleriyle duyurdu.
Haberde "Cuma günü öğleden sonra Ege Denizi'nde şiddetli bir deprem meydana geldi. Türkiye ve Yunanistan'da en az 26 kişi öldü, binalar yıkıldı ve yetkililerin "mini tsunami" olarak adlandırdığı olayı tetikledi." denildi.
CNN International'ın haberinde "Yetkililer, Türkiye'nin batısındaki kıyı bölgelerinde 24 kişinin öldürüldüğünü, Yunanistan'ın Samos adasında ise duvarın yıkılması sonrasında bir erkek ve bir kız olmak üzere iki gencin öldüğünü söylediler." ifadelerine yer verildi.
Haberde ayrıca İzmir'den görüntülere yer verilirken, binaların altında ezilmiş araçlara ve hayatta kalanları aramak için enkazı kazan insanlara ve arama kurtarma çalışmalarına yer verildi.