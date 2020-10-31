İzmir'deki deprem dünya basınında! Böyle gördüler...

Dün Ege Denizi'nde meydana gelen ve hem İzmir hem de Samos'ta yıkıma neden olan şiddetli depremin ardından dünyanın gözü de afet bölgesine çevrilmiş durumda. Uluslararası yayın kuruluşları ve gazeteler Türkiye'nin arama kurtarma çalışmalarına geniş yer ayırdı.