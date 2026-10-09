Göktaş'tan Yeni Partili 3 vekile suç duyurusu: “Hesap verecekler!”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, şahsını ve ailesini hedef alan asılsız fon iddialarına karşı hukuki süreci başlattı. Yeni Parti Milletvekilleri Ümit Özlale, Cemal Enginyurt ve Ali Mahir Başarır hakkında suç duyurusunda bulunan Bakan Göktaş, iddiaları somut delillerle çürütürken, iftira atanları istifaya davet etti. İftiralar karşısında Yeni Parti'nin ve Ümit Özlale'nin takındığı sessizlik dikkat çekerken, Ankara'daki sıcak gelişmeleri A Haber muhabiri Şener Çetin aktardı.