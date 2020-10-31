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İzmir’de deprem bölgesinde önemli açıklamalar

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Giriş: 31.10.2020 11:18
Güncelleme:31.10.2020 11:21
İzmir’de 6,6 şiddetinde yaşanan depremden sonra Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla bölgeye giden bakanlar çalışmaları yerinde takip ediyor. Afet Koordinasyon Merkezi’nde dünzenlenen toplantıda açıklamalarda bulunan Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu önemli bilgiler paylaştı. Toplantıda konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’de destekleri için teşekkür etti ve çalışmalar hakkında bilgi verdi. Öte yandan İzmir milletvekili eski TBMM başkanı ve eski Başbakan Binali Yıldırım da toplantıya katıldı.

İzmir’de deprem bölgesinde önemli açıklamalar
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