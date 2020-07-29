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İzmir’de CHP’li Buca Belediyesi’nde kayıp 3 milyon! Liyakatsiz atamaların maaşları ödeniyor

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Giriş: 29.07.2020 12:47
Güncelleme:29.07.2020 12:57
Son dakika haberi... İzmir’de CHP’li Buca Belediyesi su faturalarına yansıyan katılım payıyla İZSU’dan aylık ortalama 3 milyon lira alıyor ancak bu rakam belediyenin gelir kalemleri arasında yer almıyor. Peki bu para nereye harcanıyor? A Haber muhabiri Sefer Ayçe, canlı yayında aktardı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Buca Belediyesi AK Parti meclis üyesi Burçin Kevser, detayları canlı yayında anlattı.

İzmir'de CHP'li Buca Belediyesi su faturalarına yansıyan katılım payıyla İZSU'dan aylık ortalama 3 milyon lira alıyor ancak bu rakam belediyenin gelir kalemleri arasında yer almıyor. Peki bu para nereye harcanıyor? A Haber muhabiri Sefer Ayçe, canlı yayında aktardı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Buca Belediyesi AK Parti meclis üyesi Burçin Kevser, detayları canlı yayında anlattı.

KAYIP 3 MİLYONU NEREYE HARCADI?

Kevser, "Buca Belediyesi'nde bu sene denetim komisyonundaydık haliyle gelir-giderleri incelememiz gerekti. Biz gelirler arasında her ay İZSU'ya ödediğimiz miktarın 3 milyon lirayı bulan paranın hangi kalemde gösterildiğini sorduk ama gösterilmediğini gördük. 'Bu para nereye gitti?' dediğimizde bize belediye başkanı Erhan Kılıç 'maaşlar ödeniyor' cevabını verdi. Hangi maaşlar, kimin maaşları ödeniyor? Bizce liyakatsizce yapılan atamaların maaşları ödeniyor. Kim gibi? En son Orkun Kalonya gibi Buca Belediyesi'nde bir dönem Tuncay Özkan'ın şoförü olarak biliyoruz bu şahsı şimdi Çeşme Belediyesi'nde başkan yardımcılığı yapıyor. Bu tarz bir sürü atamaların maaşları ödeniyor ve bu gelir kalemlerinde gösterilmiyor." ifadelerini kullandı.

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