Yeni Asır'ın haberine göre belgelerde firmanın 6-10 kat arasındaki binalarda taban ücret olan KDV dahil 420 lira 55 kuruş yerine tavan fiyat olan 494 lira 54 kuruştan işlem yaptığı görülüyor. Aynı şirket, hizmet verdiği diğer 3 ilçe olan Bayraklı, Narlıdere ve Balçova'da ise taban fiyat uyguluyor. Yani Buca, Çiğli ve Bornova'daki vatandaşlar asansörlerini muayene ettirmek için yaklaşık 74 lira fazla ücret ödüyor. Bu arada firmanın tavan fiyat uyguladığı 3 ilçenin belediye başkanlarının ise, Özkan'a çok yakın siyaset yapmaları dikkat çekiyor.

ÖZKAN'A YAKIN İSİMLER

Tuncay Özkan ve CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç, geçtiğimiz yıl geldikleri İzmir'de ilçe belediye başkanlarına özel ziyaretlerde bulunmuştu. Özkan ve Özkoç, beraberlerinde götürdükleri şarkıcı İzzet Yıldızhan'ın da ortakları arasında yer aldığı AND Uluslararası Danışmanlık isimli şirketin Genel Müdürü olan CHP İstanbul İl eski Başkanı Bahri Şahin'i başkanlarla tanıştırıp aracılık yaptı. O dönem İzmir'de sadece Bayraklı'da hizmet veren firma, daha sonra Buca, Çiğli, Narlıdere, Balçova ve Bornova'da da asansör muayene işlerini aldı.

'GENEL TEMAYÜL TABAN FİYATIN UYGULANMASI'

Sektörde görev yapan uzmanlar, asansör muayene işindeki özel firmalar ile Makine Mühendisleri Odası'nın temayül olarak sürekli bakanlığın belirlediği taban fiyat üzerinden ücretlendirme yaptığını söyledi. Ancak Özkan'ın pazarlamasıyla kentte büyüyen AND'nin ise 3 ilçede tavan fiyat uygulayarak bu genel temayülün dışına çıktığına dikkat çekildi. Bu nedenle bu 3 ilçede vatandaşlar daha yüksek ödeme yapmak zorunda kaldı.