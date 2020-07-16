CHP’li Tuncay Özkan’ın şoförünün inanılmaz yükselişi! Önce özel kalem müdürü, sonra başkan yardımcısı oldu

Türkiye CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan’ın şoförü Orkun Kalonya’nın inanılmaz yükselişini izliyor. Orkun Kalonya Buca Belediyesinde istisnai kadrodan devlet memuru yapıldı. Kısa bir süre sonra ise Buca Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğüne getirildi. Kalonya, geçtiğimiz nisan ayında bu kez de Çeşme Belediyesine başkan yardımcısı olarak atandı. CHP’liler şoförünü 1 yılda Çeşme’ye başkan yardımcısı yapan Tuncay Özkan’a tepki gösterdi.