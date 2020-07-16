16 Temmuz 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları CHP’li Tuncay Özkan’ın şoförünün inanılmaz yükselişi! Önce özel kalem müdürü, sonra başkan yardımcısı oldu

CHP’li Tuncay Özkan’ın şoförünün inanılmaz yükselişi! Önce özel kalem müdürü, sonra başkan yardımcısı oldu

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.07.2020 14:13
Güncelleme:16.07.2020 14:27
Türkiye CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan’ın şoförü Orkun Kalonya’nın inanılmaz yükselişini izliyor. Orkun Kalonya  Buca Belediyesinde istisnai kadrodan devlet memuru yapıldı. Kısa bir süre sonra ise Buca Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğüne getirildi. Kalonya, geçtiğimiz nisan ayında bu kez de Çeşme Belediyesine başkan yardımcısı olarak atandı. CHP’liler şoförünü 1 yılda Çeşme’ye başkan yardımcısı yapan Tuncay Özkan’a tepki gösterdi.
CHP'li Özkan'dan şoförüne görülmemiş kıyak!
CHP'li Özkan'dan şoförüne görülmemiş kıyak!
Kılıçdaroğlu'na Man Adası şoku!
Kılıçdaroğlu'na "Man Adası" şoku!
Ermenistan neden Azerbeycan’a saldırıyor?
Ermenistan neden Azerbeycan’a saldırıyor?
İşte 1200 metrelik terör tüneli!
İşte 1200 metrelik terör tüneli!
Bakan Selçuk duyurdu: 18 ilaç daha geri ödeme listesine alındı
Bakan Selçuk duyurdu: 18 ilaç daha geri ödeme listesine alındı
Başkan Erdoğan'dan talimat! Müjde verdi
Başkan Erdoğan'dan talimat! Müjde verdi
İslam'a hakaret eden ahlaksız tutuklandı
İslam'a hakaret eden ahlaksız tutuklandı
Türkiye’den Venezuela’ya yardım eli
Türkiye’den Venezuela’ya yardım eli
Dışişleri'nden Ermenistan'a sert tepki
Dışişleri'nden Ermenistan'a sert tepki
Keşif uçağı neden düştü?
Keşif uçağı neden düştü?
Van'da keşif uçağı düştü! 7 şehit ...
Van'da keşif uçağı düştü! 7 şehit ...
TBMM'den gökyüzüne balonlar bırakıldı! Kahraman 15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir anısına...
TBMM'den gökyüzüne balonlar bırakıldı! Kahraman 15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir anısına...
Daha Fazla Video Göster