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İzlanda'da yanardağ patladı! Yanardağ patlamasına depremler mi neden oldu?

ahaber.com.tr
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Giriş: 19.12.2023 13:55
İzlanda'da haftalardır süren depremlerin ardından yanardağ patladı. Şiddetli patlamanın ardından bölgede yaşayan 4 bin kişi tahliye edildi. 24 saatte 1000 deprem yaşandı. Yerin altında 3 km uzunlukta volkanik çatlak oluştu. Konuyu A Haber canlı yayınına katılan jeoloji mühendisi Prof. Dr. Süleyman Pampal değerlendirdi. Pampal, “Depremler ve yanardağlar birbiriyle kardeştir. Levhaların sınır bölgelerinde meydan gelirler ve birbirlerini etkilerler. Bizde Afrika, Arap kuzeyde Avrasya ve Anadolu levhaları var ve burada çarpışmalarda etkilidir. Bizim Doğu Anadolu Bölgesi kısalmaktadır. Bizdeki yanardağlarda bu mekanizma ile oluşmuştur. İzlanda bizimkinin tersidir. Burada kısalma, daralma ve çarpışma sonucu oluşan depremleri görüyoruz ve yanardağlar oluşuyor. Orada ise açılma tektoniği sonucu oluşanlar var.” dedi
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