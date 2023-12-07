İYİ Parti'nin yerel seçim kararı sonrası CHP yandaşı Sözcü TV'de kapışma! Deniz Zeyrek ile Oktay Vural tartıştı: Buraya kavga etmeye gelmişsiniz

İYİ Parti yerel seçimlere yönelik CHP'ye ittifak kapısını kapatırken Meral Akşener dün yaptığı açıklamalarda "Adına ittifak dedikleri manda ve himaye tuzağına geçit vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı. Bu gelişme sonrası CHP medyası da İYİ Parti'ye yönelik harekete geçerken, İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Oktay Vural CHP fondaşı Sözcü TV'ye konuk oldu. Sözcü Yazarı Deniz Zeyrek, Vural'ın konuşmasını sık sık keserken "Siz buraya kavga etmeye gelmişsiniz" diyerek Vural'ı protesto ettiğini ifade etti. Zeyrek'in uzun süre telefonuyla oynayıp Vural'ı dinlememesi dikkat çekti. İşte detaylar...