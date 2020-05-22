İyi Parti’nin HDP elçisi belli oldu! Emin Pazarcı’dan canlı yayında flaş sözler |Video

Her fırsatta terör örgünün siyasi ayağı olan HDP ile örtülü ittifakı reddeden İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e HDP’li Sırrı Süreyya Önder yanıt vermiş ve ‘İyi Parti bize elçi gönderdi' demişti. Peki kim bu elçi? Partisinden istifa eden Adem Taşkaya, o ismin Nuri Okutan olduğunu ve HDP ile görüşmelerin 4 ay sürdüğünü iddia etti. Tüm bu gelişmeleri Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı canlı yayında değerlendirdi. Pazarcı, yaşanan süreçte İyi Parti’nin yıprandığını ittifakı bozmak istediğini ve yeni ittifak arayışlarına girdiğini ifade etti. Pazarcı, İyi Parti'nin Temel Karamollaoğlu'nun Saadet Partisi, Ali Babacan'ın DEVA Partisi ve Ahmet Davutoğlu'nun Gelecek Partisi ile yeni bir ittifak arayışı içerisinde girdiğini iddia etti. Gerek HDP ile CHP, gerekse bu yeni ittifakların tamamının Başkan Erdoğan'ı hedef seçtiğini söyledi.

Her fırsatta terör örgünün siyasi ayağı olan HDP ile örtülü ittifakı reddeden İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e HDP'li Sırrı Süreyya Önder yanıt vermiş ve 'İyi Parti bize elçi gönderdi' demişti. Peki kim bu elçi? Partisinden istifa eden Adem Taşkaya, o ismin Nuri Okutan olduğunu ve HDP ile görüşmelerin 4 ay sürdüğünü iddia etti. Tüm bu gelişmeleri Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı canlı yayında değerlendirdi.

"ERDOĞAN'I HEDEF SEÇTİLER"

Pazarcı, yaşanan süreçte İyi Parti'nin yıprandığını ittifakı bozmak istediğini ve yeni ittifak arayışlarına girdiğini ifade etti. Pazarcı, İyi Parti'nin Temel Karamollaoğlu'nun Saadet Partisi, Ali Babacan'ın DEVA Partisi ve Ahmet Davutoğlu'nun Gelecek Partisi ile yeni bir ittifak arayışı içerisinde girdiğini iddia etti.

Gerek HDP ile CHP, gerekse bu yeni ittifakların tamamının Başkan Erdoğan'ı hedef seçtiğini söyledi.