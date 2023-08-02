İYİ Partili Buğra Kavuncu'dan CHP'ye "Seçim bitti ittifak bitti" resti: "Parti tabanı yerel seçimlerde hür ve bağımsız yol yürüyelim diyor"

İYİ Parti, "CHP'siz yerel seçim" planını adım adım uyguluyor... Meral Akşener'in kurmayları saha çalışmalarına hız verdi, "Müstakil seçim" söylemlerini yüksek perdeden dillendirmeye başladı. İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu ve Grup Başkanvekili Erhan Usta'nın 'yerel seçim' çıkışları sonrası topa İYİ Parti Teşkilat Başkanı Buğra Kavuncu girdi. Kavuncu, 14-28 Mayıs'taki seçimler sonrası ittifakın bittiğinin altını çizip İYİ Parti tabanındaki 'seçimlere ayrı girelim' talebini dillendirdi. Kavuncu, "Tek, müstakil, bedeli ne olursa olsun hiçbir oluşumun içerisinde yer almadan yerel seçimlere gitme arzusu partinin tabanında çok yüksek. Bedeli ne olursa olsun hür ve bağımsız yol yürüyelim diyorlar" dedi.