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İYİ Partili Ahmet Kamil Erozan'ın skandal bildiriden 101 gün önce darbe iması yaptığı ortaya çıktı
104 emekli amiralin AK Parti'yi hedef alan darbe imalı bildirisine destek veren İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kamil Erozan’ın, bildiriden 101 gün önce (14 Aralık 2020) Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na "Bütçeyi iktisatlı kullanın, yılın ikinci yarısında biz alacağız" dediği ortaya çıktı.