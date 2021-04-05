05 Nisan 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları İYİ Partili Ahmet Kamil Erozan'ın skandal bildiriden 101 gün önce darbe iması yaptığı ortaya çıktı

İYİ Partili Ahmet Kamil Erozan'ın skandal bildiriden 101 gün önce darbe iması yaptığı ortaya çıktı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.04.2021 22:46
104 emekli amiralin AK Parti'yi hedef alan darbe imalı bildirisine destek veren İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kamil Erozan’ın, bildiriden 101 gün önce (14 Aralık 2020) Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na "Bütçeyi iktisatlı kullanın, yılın ikinci yarısında biz alacağız" dediği ortaya çıktı.
İYİ Partili Ahmet Kamil Erozan'ın skandal bildiriden 101 gün önce darbe iması yaptığı ortaya çıktı
İYİ Partili Ahmet Kamil Erozan'ın skandal bildiriden 101 gün önce darbe iması yaptığı ortaya çıktı
Ömer Çelik'ten flaş açıklamalar
Ömer Çelik'ten flaş açıklamalar
Bakanlık Kovid-19 tablosunu açıkladı
Bakanlık Kovid-19 tablosunu açıkladı
Başkan Erdoğan Türkeş’in kabrini ziyaret etti
Başkan Erdoğan Türkeş’in kabrini ziyaret etti
Kanal İstanbul Türkiye’nin egemenlik bayrağını...
"Kanal İstanbul Türkiye’nin egemenlik bayrağını..."
Türkiye Montrö sözleşmesinden çıkacak mı?
Türkiye Montrö sözleşmesinden çıkacak mı?
Bakan Karaismailoğlu'ndan 'Kanal İstanbul' açıklaması
Bakan Karaismailoğlu'ndan 'Kanal İstanbul' açıklaması
Rusya'dan Türkiye'ye flaş Montrö teklifi!
Rusya'dan Türkiye'ye flaş Montrö teklifi!
Bakan Akar'dan darbe imalı bildiriye sert tepki
Bakan Akar'dan darbe imalı bildiriye sert tepki
Bu demokrasiyi torpilleme girişimidir
"Bu demokrasiyi torpilleme girişimidir"
Çekmeköy'de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki!
Çekmeköy'de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki!
Bildiriye sert tepki
Bildiriye sert tepki
Daha Fazla Video Göster