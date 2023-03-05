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İYİ Partili Ahat Andican koalisyonu dağıtan toplantıyı anlattı! DEVA Partisi'nden yanıt gecikmedi: Canlı yayında sesler yükseldi

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Giriş: 05.03.2023 00:24
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ahat Andican, Meral Akşener'in 6'lı koalisyon toplantısından neden ayrıldığını, o gece neler yaşandığını anlattı. "5 erkek lider 1 kadın liderin olduğu masada dışlanılmış bir psikoloji ile kelimelere çok da bakılamadan o bildiri imzalandı. Onu imzalamak önceki olayları yok etmez." ifadelerini kullanan Andican, seçime kendi adaylarına gireceklerini ifade etti. Andican, masadaki diğer 4 partinin CHP listelerinden seçime girmek için planlar yapması üzerine canlı yayında tansiyon yükseldi. DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen, İYİ Partili vekile sert şekilde tepki gösterdi.
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