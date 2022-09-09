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İYİ Partili Ahat Andican da 'CHP ile ittifak değiliz' dedi: Uğur Poyraz'ın dedikleri doğru

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Giriş: 09.09.2022 22:03
İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, geride kalan gün, CHP ile ittifak içinde olmadıklarını söylemişti. İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ahat Andican da bugün katıldığı canlı yayında, CHP ile ittifak için olmadıklarını söyledi. Poyraz'ın dediklerinin doğru olduğunu söyleyen Andican, yasal olarak bir ittifak kurulmasının henüz mümkün olmadığını ifade etti. Sunucu ve diğer konukların, "Cumhur İttifakı'nda böyle tartışmalar yok, 'mezara kadar' diyorlar" tepkisi üzerine Andican, "Söylem olarak ittifaklar" dedi.
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