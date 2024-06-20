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İYİ Parti'de kim, hangi hesabı yapıyor?

ahaber.com.tr
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Giriş: 20.06.2024 11:39
İYİ Parti'de kulisler hareketli. Son kurultayda Müsavat Dervişoğlu karşısında genel başkanlık yarışını kaybeden Koray Aydın'ın önümüzdeki günlerde Olağanüstü Kurultay için imza toplayacağı iddia edildi. Müsavat Dervişoğlu Akşener'i neden ziyaret etti? İYİ Parti cephesinde yaşanan gelişmeleri A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.
İYİ Parti’de kim, hangi hesabı yapıyor?
İYİ Parti'de kim, hangi hesabı yapıyor?
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