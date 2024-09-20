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İYİ Parti’de Kılıçdaroğlu rahatsızlığı! Akşener cephesi tepkili

İYİ Parti’de Kılıçdaroğlu rahatsızlığı! Akşener cephesi tepkili

Tülay Tosun
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 20.09.2024 15:03
Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İYİ Parti'ye yaptığı ziyaret tartışmalara neden oldu. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun, eski Genel Başkan Meral Akşener'e sert eleştirilerde bulunan Kılıçdaroğlu'ndan övgü ile bahsetmesi Akşener cephesini rahatsız etti.
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