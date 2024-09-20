20 Eylül 2024, Cuma
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İYİ Parti’de Kılıçdaroğlu rahatsızlığı! Akşener cephesi tepkili
Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İYİ Parti'ye yaptığı ziyaret tartışmalara neden oldu. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun, eski Genel Başkan Meral Akşener'e sert eleştirilerde bulunan Kılıçdaroğlu'ndan övgü ile bahsetmesi Akşener cephesini rahatsız etti.