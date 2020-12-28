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İYİ Parti ve CHP'den skandal Selahattin Demirtaş çağrısı! Millet İttifakı neden "Demirtaş bırakılsın" diyor?

A Haber
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Giriş: 28.12.2020 14:30
Güncelleme:28.12.2020 15:20
Terör soruşturmalarından cezaevinde bulunan Selahattin Demirtaş'ın tahliye edilmesi için yapılan çağrılara İYİ Parti ve CHP'den destek geldi. CHP'li İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan, "Hadi uygulamayın da bakın başınıza neler geliyor" diye tehditler savurdu. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu ise, "Karara saygı duyulmalı" diyerek Demirtaş'ın serbest bırakılması gerektiğini söyledi. Diğer taraftan CHP'de taciz skandalından sonra şimdi de şantaj skandalı patladı. Daily Sabah Gazetesi yazarı Merve Şebnem Oruç ve Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Enes Bayraklı, A Haber canlı yayınında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Terör soruşturmalarından cezaevinde bulunan Selahattin Demirtaş'ın tahliye edilmesi için yapılan çağrılara İYİ Parti ve CHP'den destek geldi. CHP'li İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan, "Hadi uygulamayın da bakın başınıza neler geliyor" diye tehditler savurdu. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu ise, "Karara saygı duyulmalı" diyerek Demirtaş'ın serbest bırakılması gerektiğini söyledi. Diğer taraftan CHP'de taciz skandalından sonra şimdi de şantaj skandalı patladı. Daily Sabah Gazetesi yazarı Merve Şebnem Oruç ve Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Enes Bayraklı, A Haber canlı yayınında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

BİLGİDEN EKSİKLER

Daily Sabah Gazetesi yazarı Merve Şebnem Oruç: CHP ve İYİ Parti'nin açıkçası yaptığı açıklamaların biraz bilgiden eksik olduğunu düşünüyorum. AİHM'in kararını galibe okumamışlar okusalar buradaki siyasi niteliği herhalde görebilirler. 11 madde açısından Türkiye'yi haklı buluyor AİHM. Örneğin Demirtaş'ın milletvekili dokunulmazlığı olmasına rağmen tutuklanmasına dair şikayetleri kabul etmiyor. Soruşturma dosyasına avukatların ulaşamadığı tutukluluk kararına etkili şekilde itiraz etmelerinin engellendiği konusunu kabul etmiyor. Dosyalara erişim sağlayamadıklarına dair şikayetleri kabul etmiyor.

AİHM 2 maddede kendisiyle çelişiyor. Ve bu konuyu keşke İYİ Parti ve CHP danışmanlarından biri falan okusalardı da buradaki siyasi kaygıyı siyasi mesajı görselerdi.

CHP - İP- HDP İTTİFAKI

Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Enes Bayraklı: Mahkemenin aldığı karar siyasi bir karar her şeyden önce. Selahattin Demirtaş etrafında bir mağduriyet bir figür yaratmak özellikle 2023'e doğru seçimlere doğru yeni bir figür yaratmak üzere yapıldığını düşünüyorum.

Özellikle Türkiye'deki muhalefetin İYİ Parti'nin ve CHP'nin hemen bu kararı adeta aklamış olmaları aslında geçmişten beri konuştuğumuz CHP – İYİ Parti ve HDP ittifakını açıkça gözler önüne seriyor.

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