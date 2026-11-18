CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin usulsüzlük iddiası davası sürüyor: Bugün karar çıkar mı?

A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağaoğlu'nun aktardığı bilgilere ve hukukçu Av. Mehmet Yılmazer'in değerlendirmelerine göre, CHP'nin 2023 yılında yapılan 38. Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla açılan ve aralarında Ekrem İmamoğlu, Özgür Çelik ile eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da bulunduğu 12 sanığın yargılandığı dava saat 10.00'da yeniden başladı. Sanıkların esasa ilişkin savunmalarının alındığı duruşmada, mahkemenin bugün karar verip vermeyeceği ve olası bir cezanın hukuki sonuçları ele alındı.