Naim Süleymanoğlu'nun annesi yıllar sonra ilk kez A Haber'e konuştu: Özlem dolu anlar

Olimpiyat şampiyonu ve dünya rekortmeni "Cep Herkülü" lakaplı Naim Süleymanoğlu, 18 Kasım 2017'de hayatını kaybetti. Efsane sporcunun vefatının 9. yıl dönümünde A Haber muhabiri Sevda Dükkancı, annesi Hatice Süleymanoğlu'nu ziyaret etti. Yıllar sonra ilk kez A Haber'e kapılarını açan Hatice teyze, oğluna ilişkin anılarını paylaştı. Aile albümlerinin açıldığı röportajda duygu dolu anlar yaşandı. Evin dış kapısının hemen yanında bulunan ve Türkiye'de çekilen bir fotoğraf dikkat çekerken, albümlerdeki kareler Naim Süleymanoğlu'nun hayatından izleri yeniden gün yüzüne çıkardı. Hatice teyzenin yatağının başucunda da oğlunun bir fotoğrafının bulunduğu görüldü. Her sabah gözlerini Naim'in fotoğrafıyla açan anne, oğlunun hatırasını yanı başında yaşatıyor.