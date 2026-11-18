18 Kasım hava durumu: Yurt genelinde yağış alarmı! İstanbul'da lodos fırtınası bekleniyor

Türkiye genelinde yağışlı hava etkisini göstermeye hazırlanıyor. Meteoroloji tahminlerine göre birçok bölgede sağanak beklenirken Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar görülebilecek. İstanbul'da ise lodosun hızının 85 kilometreye ulaşması bekleniyor. AKOM ve Meteoroloji uyarıları peş peşe geldi. Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, A Haber canlı yayınında merak edilen soruları yanıtladı.