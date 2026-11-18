Bitlis'te feci kaza! Tırla yolcu otobüsü çarpıştı: 10 yaralı

Bitlis'in Tatvan ilçesi Tatvan-Van karayolu Köylüce mevkisinde, yağış nedeniyle kontrolden çıkan İran plakalı bir tır, karşı şeritten gelen şehirlerarası yolcu otobüsüyle çarpıştı. Olay yerinden son gelişmeleri aktaran A Haber muhabiri Nazlı Timur'un verdiği bilgilere göre, kazada 10 yolcu yaralanarak ambulanslarla hastaneye kaldırıldı ve tırın kasasından yola dökülen sıvı deterjan nedeniyle jandarma ekipleri bölgede önlem aldı.