Bitlis'te feci kaza! Tırla yolcu otobüsü çarpıştı: 10 yaralı
Bitlis'in Tatvan ilçesi Tatvan-Van karayolu Köylüce mevkisinde, yağış nedeniyle kontrolden çıkan İran plakalı bir tır, karşı şeritten gelen şehirlerarası yolcu otobüsüyle çarpıştı. Olay yerinden son gelişmeleri aktaran A Haber muhabiri Nazlı Timur'un verdiği bilgilere göre, kazada 10 yolcu yaralanarak ambulanslarla hastaneye kaldırıldı ve tırın kasasından yola dökülen sıvı deterjan nedeniyle jandarma ekipleri bölgede önlem aldı.
Büşra ArgaEditör
Büşra Arga ahaberinternet@ahaber.com.tr