Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu'dan AİHM'in Demirtaş kararına çok sert tepki: Hiçbir anlamı yok

İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığında İl Emniyet Müdürleri ile değerlendirme toplantısına katıldı. Toplantıya Bakan Soylu ile birlikte Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir ve daire başkanları katıldı.

'SELAHATTİN DEMİRTAŞ, TERÖRİSTTİR'

AİHM'nin Selahattin Demirtaş kararına değinen Bakan Soylu, "İtalya'da seçilmiş belediye başkanları kirli ilişkileri nedeniyle görevden alındı, yerine kayyum atandı, kimse ses çıkarmadı. Fransa'da, Yunanistan'da bunlar sorun olmadı. Ama aynı ilkeler aynı normlarla Türkiye terörle mücadele ederken işler değişiyor. Bu örnekleri sürekli muhataplarımıza anlatıyoruz. Sonuçta hukukta 'emsal karar' diye bir müessese var. Ama bu çabamız karşılık bulmuyor. İlk önce Avrupa'nın bu bakışını eleştirmek gerekir. DEAŞ'a 'terör örgütü' diyenler, terör örgütünün adı PKK olunca onu koruyan, onun siyasi kanadına destek vermeye çalışan bir anlayışı ortaya koymaktadır. Avrupa burada çok büyük bir yanlışın içindedir. Avrupa'nın 'evrensel' diye tarif ettiği hukuk kuralları terör meselesinde bize başka Avrupalıya başka çalışmaktadır. Bizim bunu anlamamız da bunu tasvip etmemiz de buna teslim olmamız da mümkün değildir. Kusura bakmasınlar; ama Avrupa bugün gırtlağına dayanmış bıçağın farkında değildir. Tehdidin farkında değildir. Bu terör örgütüne karşı takındıkları korumacı tavır, onları dönülmez bir noktaya sürüklemektedir. Meclis'te, 'PKK'yı kınayın, eleştirin' denmesine rağmen bir kez bile PKK ile ilgili açıklama yapmayan, tam tersine onlara destek veren, iştahlandıran Selahattin Demirtaş teröristtir. AİHM'nin hangi sebeple olursa olsun almış olduğu karar boşlukta bir karardır. Hiçbir anlamı söz konusu değildir. Çok net ve açıktır" diye konuştu.

'ÇIPLAK ARAMA İDDİASINI İSPATLAMAYAN NAMUSSUZDUR'



Son zamanlarda jandarma, polis ve bekçilere karşı yoğun bir iftira ve itibarsızlaştırma gayreti ortaya koyan bir zihniyetle mücadele ettiklerini dile getiren Bakan Soylu, şunları söyledi:



"En son Uşak'la ilgili bir iddia ortaya attılar. Bundan 2,5 ay önce valiliğimiz ve emniyet müdürlüğümüz yalanladı. Sonra tekrar ortaya attılar, 5 gün önce yine yalanlandı. Kamera kayıtları tümüyle ortaya konuldu; ancak ne yazık ki dün ana muhalefet liderinin hâlen bu yalanların arkasında durduğuna şahit olduk. Buradan söyleyeyim; Türk Polis Teşkilatı'na bu iftirayı atan ispatlamazsa, namussuzdur, şerefsizdir, haysiyetsizdir, alçaktır. Şehadeti kendisine 'şeref nişanesi' olarak gören Türk Polis Teşkilatı'na, Avrupa'dan peydahlandığı belli olan, Pensilvanya'dan peydahlandığı belli olan, Amerika'dan peydahlandığı belli olan 'çıplak arama' iftirasını atmak alçaklık ve namussuzluktur."



'BU ADAM TERÖRİSTTİR'

HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergeroğlu'na da tepki gösteren Soylu, "Bunu Meclis kürsüsüne taşımak da kelimenin tam anlamıyla acizliktir. Bunu ispatlamayan da namussuzdur. Ayıptır, günahtır, yazıktır. Aklı selim adamlarsınız, etrafınızda onlarca insan var, bir kere sorabilme kabiliyetine sahip değil misiniz? Ve kimin peşine takılıyorsunuz? Bir terör örgütünün siyasi kanadından, FETÖ'cü bir terörist olduğu herkes tarafında bilinen sözde bir milletvekilinin peşine takılıyorsunuz. Gergerlioğlu denilen fersude, FETÖ'cü bir teröristtir. Üzerinde sadece milletvekilliği zırhı var, müptezeldir ve tamamen FETÖ'nün kurgusuyla beraber burada sözlerini ifade etmektedir. Ben buradan yargıya da çağrıda bulunuyorum. Hakikaten bu adam teröristtir, defalarca suç duyurusunda bulunduk, gereği yerine getirilsin."