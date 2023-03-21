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İYİ Parti "Öcalan'a özgürlük" çağrısına sessiz! İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu soruları yanıtsız bıraktı

A Haber
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Giriş: 21.03.2023 11:56
İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ziyareti sırasında basın toplantısı düzenledi. O toplantıda sıkça Türklük ve bağımsızlık vurgusu yaptı. Ancak HDP'li isimlerin CHP görüşmesinden bir gün önce PKK elebaşı Öcalan'a özgürlük istemesine sessiz kaldı.
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