İYİ Parti "Öcalan'a özgürlük" çağrısına sessiz! İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu soruları yanıtsız bıraktı

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ziyareti sırasında basın toplantısı düzenledi. O toplantıda sıkça Türklük ve bağımsızlık vurgusu yaptı. Ancak HDP'li isimlerin CHP görüşmesinden bir gün önce PKK elebaşı Öcalan'a özgürlük istemesine sessiz kaldı.

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