08 Aralık 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları İYİ Parti CHP kavgasında yeni gündem! İYİ Partili Uz'un sözleri CHP'li başkanı kızdırdı: O eli bizzat ben kırarım

İYİ Parti CHP kavgasında yeni gündem! İYİ Partili Uz'un sözleri CHP'li başkanı kızdırdı: O eli bizzat ben kırarım

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 08.12.2022 13:26
Güncelleme:08.12.2022 13:27
6'lı masanın ortaklarından CHP ve İYİ Partili isimler arasından gerilim artıyor. Partilerin liderleri Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun kontrol edemediği vekiller ve yardımcıları açıklamalarıyla birbirlerini hedef alıyor. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcı Rıdvan Uz'un partisinin merkez ilçe kongresinde yaptığı açıklamalarda "Hiçbir siyasi partinin eli bu partinin içine uzanamaz. O eli bizzat ben kırarım" cümlesini üstüne alınan CHP'li Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, "Yaşasın kötülük naraları atarak kavga başlasın isteyenler başarılı olduklarını sanırlar" dedi.
İYİ Parti CHP kavgasında yeni gündem!
İYİ Parti CHP kavgasında yeni gündem!
Savunmada en gelişmiş 10 ülkeden biri olacağız
"Savunmada en gelişmiş 10 ülkeden biri olacağız"
Bakan Dönmez’den önemli açıklamalar
Bakan Dönmez'den önemli açıklamalar
2023’e damga vuracak milli silahlarımız
2023'e damga vuracak milli silahlarımız
Finlandiya Savunma Bakanı Ankara’da
Finlandiya Savunma Bakanı Ankara'da
Sembol şarkılar Erdoğan için çaldı
Sembol şarkılar Erdoğan için çaldı
Suriye rejimi Münbiç’e askeri sevkiyat mı yaptı?
Suriye rejimi Münbiç'e askeri sevkiyat mı yaptı?
Bakan Kirişci’den önemli açıklamalar
Bakan Kirişci'den önemli açıklamalar
Aydın’da usulsüz sözleşme
Aydın'da usulsüz sözleşme
Başkan Erdoğan’dan video mesaj
Başkan Erdoğan'dan video mesaj
Putin’in Suriye temsilcisi geliyor
Putin'in Suriye temsilcisi geliyor
Turkuvaz Medya’da önemli zirve
Turkuvaz Medya'da önemli zirve
Daha Fazla Video Göster