08 Aralık 2022, Perşembe
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İYİ Parti CHP kavgasında yeni gündem! İYİ Partili Uz'un sözleri CHP'li başkanı kızdırdı: O eli bizzat ben kırarım
6'lı masanın ortaklarından CHP ve İYİ Partili isimler arasından gerilim artıyor. Partilerin liderleri Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun kontrol edemediği vekiller ve yardımcıları açıklamalarıyla birbirlerini hedef alıyor. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcı Rıdvan Uz'un partisinin merkez ilçe kongresinde yaptığı açıklamalarda "Hiçbir siyasi partinin eli bu partinin içine uzanamaz. O eli bizzat ben kırarım" cümlesini üstüne alınan CHP'li Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, "Yaşasın kötülük naraları atarak kavga başlasın isteyenler başarılı olduklarını sanırlar" dedi.