İYİ Parti bundan sonra ne yapacak? Masadan Meral Akşener'e yeşil ışık mı?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in aday çıkışıyla başlayan kriz nedeniyle dün Ankara'da olağanüstü bir siyasi hareketlilik vardı. İYİ Parti'nin masaya dönme ihtimali var mı? Bu karar neden alındı? Akşener aday olacak mı? İYİ Parti Genel Merkezi'nde gün boyu bu soruların yanıtları arandı. A Haber ekibinden Tülay Ağaoğlu detayları aktardı.

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