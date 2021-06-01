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İtiraf-entrika-tiyatro siyaseti! 2. Ali Babacan vakası! Millet İttifakı ve yeni kurulan partilerin 2023 planı ne?

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Giriş: 01.06.2021 17:19
Güncelleme:01.06.2021 17:28
Son dakika haberi... Neden 1 Mart tezkeresine imza verip TBMM'den geçmemesini istedi? Millet İttifakı ve yeni kurulan partilerin 2023 planı ne? Siyasette ikinci Ali Babacan vakası palak verdi. AK Parti üyesiyken AK Parti aleyhine çalıştığını itiraf eden DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın ardından yeni skandalın öznesi bu kez Babacan’ın arkasındaki isim Abdullah Gül oldu. A Haber'de Banu El'in konuğu olan AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri ve MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan çarpıcı açıklamalarda bulundu.
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