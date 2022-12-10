Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Samsun Cumhuriyet Meydanı'nda Vezirköprü Devlet Hastanesi, Asarcık-Kavak Yolu, 19 Mayıs Üniversitesi Ballıca Kampüsü ve Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, Bu uzantıları da 2023'te hep birlikte temizlemeye hazır mıyız?" ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Jeremy Rifkin'le ilgili de "İthal danışmanlarla yürümedik biz bu yollarda, geç o işleri geç." diyerek tepki gösterdi.