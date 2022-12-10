10 Aralık 2022, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
"İthal danışmanlarla yürümedik biz bu yollarda, geç o işleri geç."
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Samsun Cumhuriyet Meydanı'nda Vezirköprü Devlet Hastanesi, Asarcık-Kavak Yolu, 19 Mayıs Üniversitesi Ballıca Kampüsü ve Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, Bu uzantıları da 2023'te hep birlikte temizlemeye hazır mıyız?" ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Jeremy Rifkin'le ilgili de "İthal danışmanlarla yürümedik biz bu yollarda, geç o işleri geç." diyerek tepki gösterdi.