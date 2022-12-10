10 Aralık 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları "İthal danışmanlarla yürümedik biz bu yollarda, geç o işleri geç."

"İthal danışmanlarla yürümedik biz bu yollarda, geç o işleri geç."

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 10.12.2022 16:21
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Samsun Cumhuriyet Meydanı'nda Vezirköprü Devlet Hastanesi, Asarcık-Kavak Yolu, 19 Mayıs Üniversitesi Ballıca Kampüsü ve Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, Bu uzantıları da 2023'te hep birlikte temizlemeye hazır mıyız?" ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Jeremy Rifkin'le ilgili de "İthal danışmanlarla yürümedik biz bu yollarda, geç o işleri geç." diyerek tepki gösterdi.
Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na sert tepki
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki
Kılıçdaroğlu’na ithal danışman tepkisi
Kılıçdaroğlu'na ithal danışman tepkisi
HDP’li Beştaş’a sert sözler!
HDP'li Beştaş'a sert sözler!
Tarihe köprü kuran mimarı yapılar
Tarihe köprü kuran mimarı yapılar
Meclis’te bütçe görüşmeleri
Meclis'te bütçe görüşmeleri
İstanbul’a lodos uyarısı!
İstanbul'a lodos uyarısı!
Eyt için hangi yaşlar konuşuluyor?
Eyt için hangi yaşlar konuşuluyor?
Kim bu Jeremy Rifkin?
Kim bu Jeremy Rifkin?
Samsun’a dev yatırım!
Samsun'a dev yatırım!
İşte ulaştırma alanındaki hedefler
İşte ulaştırma alanındaki hedefler
Türkiye tahıl koridoru için devrede!
Türkiye tahıl koridoru için devrede!
’’Samsun, Türkiye Yüzyılı’na da hazır!’’
''Samsun, Türkiye Yüzyılı’na da hazır!''
Daha Fazla Video Göster