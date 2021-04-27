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İtalyan ve Rus tarihçiler A Haber'e özel açıklamalarda bulundu! Biden'ın sözde soykırım kararına tepki
ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarına 'soykırım' demesine Türkiye'nin ardından İtalyan ve Rus tarihçiler de karşı çıktı. A Haber'e açıklamalarda bulunan Roma Sapienza Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fabio L. Grassi, ABD Başkanı Biden'ın sözlerine karşı çıktı.