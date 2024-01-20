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İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Türkiye'de! Başkan Erdoğan Vahdettin Köşkü’nde kabul etti

ahaber.com.tr
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Giriş: 20.01.2024 19:20
Başkan Erdoğan İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’yi Vahdettin Köşkü’nde kabul etti.
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