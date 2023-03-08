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İsveç'ten PKK'ya yönelik itiraf sonrası hamle: Daha sert önlemlerle işlerini zorlaştıracağız

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Giriş: 08.03.2023 09:17
İsveç Başbakanı Ulf Kristersson yaptığı açıklamada Türkiye'nin PKK'nın yaptığı saldırılardan çok etkilendiğini belirtirken "Daha sert önlemler alıyoruz işlerini zorlaştıracağız" ifadelerini kullandı. Kristersson terör örgütü PKK'ya katılmayı ve finansal destek sağlamayı 1 Hazıran'da çıkarılacak yasa ile yasaklayacaklarını duyurmuştu. İşte detaylar...
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