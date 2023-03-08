İsveç'ten PKK'ya yönelik itiraf sonrası hamle: Daha sert önlemlerle işlerini zorlaştıracağız

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson yaptığı açıklamada Türkiye'nin PKK'nın yaptığı saldırılardan çok etkilendiğini belirtirken "Daha sert önlemler alıyoruz işlerini zorlaştıracağız" ifadelerini kullandı. Kristersson terör örgütü PKK'ya katılmayı ve finansal destek sağlamayı 1 Hazıran'da çıkarılacak yasa ile yasaklayacaklarını duyurmuştu. İşte detaylar...