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İsveç PKK’lı teröristleri parlamentoda ağırladı! İsveç 40 yıldır PKK’yı destekliyor

A Haber
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Giriş: 14.05.2022 16:57
Başkan Erdoğan'ın NATO üyeliği konusundaki açıklamaları ile gözlerin yeniden çevrildiği İsveç ve Finlandiya'nın teröre desteği son gelişmeyle bir kez daha gözler önüne serildi. İsveç terör örgütünün sözde sorumlularını ağırlamaya devam ediyor. Türkiye'de kırmızı bültenle aranan PKK'nın sözde Avrupa Sorumlusu Zübeyir Aydar'ın İsveç parlamentosunda ağırlandığı ortaya çıktı.
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