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İsveç Dışişleri Bakanı Billström bugün Türkiye’ye geliyor

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Giriş: 22.12.2022 11:19
Güncelleme:22.12.2022 12:00
Dışişleri Bakanlığı, İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström'ün bugün Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştireceğini duyurdu. Kritik ziyaret, İsveç'in FETÖ’cü Bülent Keneş'in iadesini durdurmasının ardından gerçekleşecek.
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