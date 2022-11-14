15 Kasım 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları İstiklal Caddesi’nde terör saldırısı! Hangi patlayıcı kullandıldı? Türkiye ne karşılık verecek?

İstiklal Caddesi’nde terör saldırısı! Hangi patlayıcı kullandıldı? Türkiye ne karşılık verecek?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.11.2022 12:53
İstiklal Caddesi’nde dün meydana gelen patlamada 6 canımızı kaybettik. Olaydan sonra ekipler büyük bir operasyona imza attı. 1200 güvenlik kamerası incelendi. 21 adrese operasyon düzenlendi. Ve saldırıyı gerçekleştiren kadın terörist yakalandı. Teröristin kimliği de belirlendi. Bombalı saldırgan Ahlam Albashır kıskıvrak yakalandı. Peki terörist Türkiye’ye nasıl girdi? Kullanılan patlayıcı TNT ne anlama geliyor? Saldırı nasıl ve ne şekilde planlandı? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan terör ve güvenli uzmanı Abdullah Ağar değerlendirdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Akşener’den Kılıçdaroğlu’na yeni veto
Akşener'den Kılıçdaroğlu'na yeni veto
Duran Kalkan’dan itiraf: Eylem halinde olacağız
Duran Kalkan'dan itiraf: Eylem halinde olacağız
Patlama olacak” dedi! Yakalandı
"Patlama olacak” dedi! Yakalandı
Alman televizyondan alçak provokasyon
Alman televizyondan alçak provokasyon
Beyoğlu’ndaki patlama sonrası PKK’yı aklama telaşı
Beyoğlu'ndaki patlama sonrası PKK'yı aklama telaşı
Saldırının perde arkasında ne var?
Saldırının perde arkasında ne var?
Bakan Yanık’dan flaş açıklamalar
Bakan Yanık’dan flaş açıklamalar
İstiklal Caddesi bayraklarla donatıldı
İstiklal Caddesi bayraklarla donatıldı
Türkiye şehitlerine veda etti
Türkiye şehitlerine veda etti
FETÖ soruşturmasında flaş gelişme
FETÖ soruşturmasında flaş gelişme
6’lı masa 7’li mi olacak?
6'lı masa 7'li mi olacak?
İstiklal Caddesi şanlı Türk bayrağı ile donatıldı
İstiklal Caddesi şanlı Türk bayrağı ile donatıldı
Daha Fazla Video Göster