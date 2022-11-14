İstiklal Caddesi’nde terör saldırısı! Hangi patlayıcı kullandıldı? Türkiye ne karşılık verecek?

İstiklal Caddesi’nde dün meydana gelen patlamada 6 canımızı kaybettik. Olaydan sonra ekipler büyük bir operasyona imza attı. 1200 güvenlik kamerası incelendi. 21 adrese operasyon düzenlendi. Ve saldırıyı gerçekleştiren kadın terörist yakalandı. Teröristin kimliği de belirlendi. Bombalı saldırgan Ahlam Albashır kıskıvrak yakalandı. Peki terörist Türkiye’ye nasıl girdi? Kullanılan patlayıcı TNT ne anlama geliyor? Saldırı nasıl ve ne şekilde planlandı? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan terör ve güvenli uzmanı Abdullah Ağar değerlendirdi.

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