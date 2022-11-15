İstiklal bombacısı terörist Ahlam Albashir'in Türkiye rotası! Sınır ötesine harekat olur mu? Uzman isim A Haber'de anlattı

Son dakika haberi... İstiklal Caddesi'nde bombalı saldırı düzenleyen terörist Afrin'den Türkiye'ye geçerken hangi güzergahı kullandı? Terörist İstiklal Caddesi'ne nasıl geldi? İstiklal saldırısının amacı neydi? Sınır ötesine harekat olur mu? Eski Genelkurmay İstihbarat Başkanı İsmail Hakkı Pekin, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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