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İstiklal bombacısı terörist Ahlam Albashir'in Türkiye rotası! Sınır ötesine harekat olur mu? Uzman isim A Haber'de anlattı

Son dakika haberi... İstiklal Caddesi'nde bombalı saldırı düzenleyen terörist Afrin'den Türkiye'ye geçerken hangi güzergahı kullandı? Terörist İstiklal Caddesi'ne nasıl geldi? İstiklal saldırısının amacı neydi? Sınır ötesine harekat olur mu? Eski Genelkurmay İstihbarat Başkanı İsmail Hakkı Pekin, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

A Haber
Giriş Tarihi: 15.11.2022 14:58 Güncelleme Tarihi: 15.11.2022 15:02
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İstiklal bombacısı terörist Ahlam Albashir’in Türkiye rotası! Sınır ötesine harekat olur mu? Uzman isim A Haber’de anlattı

Kanlı terör saldırısının ardından 23 yaşındaki Suriye uyruklu terörist yakalandı.

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İstiklal bombacısı terörist Ahlam Albashir’in Türkiye rotası! Sınır ötesine harekat olur mu? Uzman isim A Haber’de anlattı

İfadeleriyle birlikte kanlı eyleme ilişkin çok çarpıcı detaylar ortaya çıktı.

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İstiklal bombacısı terörist Ahlam Albashir’in Türkiye rotası! Sınır ötesine harekat olur mu? Uzman isim A Haber’de anlattı

Bunlardan biri de özellikle eylemin rotası oldu.

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İstiklal bombacısı terörist Ahlam Albashir’in Türkiye rotası! Sınır ötesine harekat olur mu? Uzman isim A Haber’de anlattı

Ayn-el Arab'tan Afrin'e geçen bir terörist söz konusu. Sonrasında Afrin'den kaçak yollarla Türkiye'ye girerek İstanbul'a gidiyor 4 ay önce. Bir tekstil atölyesine sığınıyor.

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İstiklal bombacısı terörist Ahlam Albashir’in Türkiye rotası! Sınır ötesine harekat olur mu? Uzman isim A Haber’de anlattı

Bir ev tutuyor evli gibi davranıyor beraber kaçtığı teröristle 4 ay sonunda İstiklal Caddesi'nde kanlı eylemi gerçekleştiriyor.