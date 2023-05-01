01 Mayıs 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları İstikbalin Yüzyılı tanıtım programı! Başkan Erdoğan TUSAŞ’taki tören alanında

İstikbalin Yüzyılı tanıtım programı! Başkan Erdoğan TUSAŞ’taki tören alanında

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 01.05.2023 15:23
Son dakika haberleri… Başkan Recep Tayyip Erdoğan HÜRJET ve ATAK-2 helikopteri bugün törenle görücüye çıkacağı alana geldi. Başkan Erdoğan vatandaşları selamladıktan sonra alandakilerle İstiklal Marşı okudu. O noktadan son gelişmeleri A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Erdoğan TUSAŞ’taki tören alanında
Erdoğan TUSAŞ’taki tören alanında
Müjdeler ne anlama geliyor?
Müjdeler ne anlama geliyor?
Kılıçdaroğlu’nun seçim sloganlarını Bayık mı yazıyor!
Kılıçdaroğlu'nun seçim sloganlarını Bayık mı yazıyor!
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Kılıçdaroğlu’na sert tepki
Kılıçdaroğlu'na sert tepki
Uyan da balığa gidelim!
"Uyan da balığa gidelim!"
Başkan Erdoğan’dan sert tepki
Başkan Erdoğan'dan sert tepki
Gürsel Tekin’den Alevilik bir dindir
Gürsel Tekin'den "Alevilik bir dindir"
Türkiye için ne ifade ediyor?
Türkiye için ne ifade ediyor?
Türk seçmene oy engeli mi?
Türk seçmene oy engeli mi?
Savunma Sanayii Başkanı A Haber’de
Savunma Sanayii Başkanı A Haber'de
İzmir’de çöp isyanı
İzmir'de çöp isyanı
Daha Fazla Video Göster