18 Haziran 2022, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Destan
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
İşte Türkiye’yi haklı çıkaran kareler! İsveç’in merkezindeki Kandil
NATO üyeliği Türkiye'den veto yiyen İsveç'te Türkiye'yi haklı çıkaran kareler kaydedildi. Örgütün birçok adresteki merkezini kapatmış gibi gösteren İsveç'in PKK'yı, İsveç Demokratik Kürt Toplum Merkezi'ne taşıdığı ortaya çıktı. İşte İsveç'in başkenti Stockholm'de faaliyet gösteren PKK/PYD terör örgütünün karargahı…