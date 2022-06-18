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İşte Türkiye’yi haklı çıkaran kareler! İsveç’in merkezindeki Kandil

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Giriş: 18.06.2022 09:37
NATO üyeliği Türkiye'den veto yiyen İsveç'te Türkiye'yi haklı çıkaran kareler kaydedildi. Örgütün birçok adresteki merkezini kapatmış gibi gösteren İsveç'in PKK'yı, İsveç Demokratik Kürt Toplum Merkezi'ne taşıdığı ortaya çıktı. İşte İsveç'in başkenti Stockholm'de faaliyet gösteren PKK/PYD terör örgütünün karargahı…
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