İBB iddianamesindeki yeni ayrıntı ne?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan “İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü” iddianamesine ilişkin yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Son olarak, İBB’de bazı yönetici ve yetkililerin kurdukları rüşvet sistemiyle her ihaleden yüzde 10 “komisyon” kestikleri belirlendi. Toplanan rüşvet paralarının ise Florya’daki İBB başkanlık konutunun, bu faaliyetlerin adeta merkez üssü haline getirildiği iddianamede yer aldı.

