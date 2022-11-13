14 Kasım 2022, Pazartesi
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İşte Türkiye'nin deprem haritası! O fay hatlarına dikkat! En riskli iller hangileri?
Türkiye'de bugün yapılan deprem tatbikatı geniş yankı uyandırırken, A Haber Spikeri Hikmet Öztürk Türkiye genelinde bulunan fay hatlarının illere göre dağılımını canlı yayında inceledi. Peki Türkiye'de hangi iller deprem açısından riskli? Deprem için en güvenli iller hangileri? İşte detaylar...