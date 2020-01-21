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21.01.2020

İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun terörist ilan ettiği çocuklar! Tedavi olmayı bekliyorlar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suriye İdlib'deki gelişmelerden bahsederken "Ekranda o anne ve 6 çocuğunu görünce kanım dondu" ifadesini kullandı. Başkan Erdoğan'ın bahsettiği o aileyi A Haber ekibi İdlib'de görüntüleyip ekranlara taşımıştı. Hatırlanacağı üzere İdlib’den Türkiye sınırlarına doğru gelenler hakkında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “terörist” nitelemesinde bulunmuştu. Kemal Kılıçdaroğlu, bölgede görev yapan bir kişiyi referans göstererek Esad'ın İdlib'deki katliamından kaçıp bebekleriyle, çocuklarıyla Türkiye'ye gelmek isteyen tüm mültecileri terörist olarak ilan etmişti. Başkan Erdoğan bu sözlerle ilgili, "Bu insanlar şu anda ölümden kaçıyor. O anne ile 6 çocuğunu ekranda görünce bizim hanımla beraber adeta kanımız dondu. O yavrulara biz nasıl terörist deriz? 2, 3, 4, 5, 6 o yaşlardaki çocuklar... 3 tanesi okulda, 3 tanesi orada, ayaklar çıplak, çocuklar donuyor. Onlara ‘terörist’ demek akıl tutulmasıdır. Bu Bay Kemal’in ilk yanlışı değil. Bir defa “Suriye’den gelenleri tekrar Suriye’ye göndereceğim” diyen bu değil mi? Bu insanlar keyfinden zevkinden mi geldiler bizim topraklarımıza? Türkiye’de öyle bir hava estirdi ki, bizi eleştirdiler. Bize “Bunları yediriyorsunuz, içiriyorsunuz, bunlara maaş veriyorsunuz” dediler. Maaş falan verdiğimiz yok. Biz maaşı kendi vatandaşlarımızın yoksullarına veriyoruz." sözlerine yer verdi. İşte bir kampta yaşama tutunmaya çalışan bir anne ve 6 çocuğunun hikayesi...

Kılıçdaroğlunun skandal İdlib sözlerine Erdoğandan sert tepki: Bunlarda vicdan yok vicdan! |Video KILIÇDAROĞLU'NUN SKANDAL İDLİB SÖZLERİNE ERDOĞAN'DAN SERT TEPKİ: BUNLARDA VİCDAN YOK VİCDAN! |VİDEO

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