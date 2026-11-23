Fon soruşturmasında 44,5 milyar lira tahsil edildi! Akın Gürlek son rakamları açıkladı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, fon soruşturmasındaki son gelişmeleri ve güncel rakamları açıkladı. Soruşturma kapsamında 632 şüphelinin bulunduğunu, 91 şirkete kayyum atanarak TMSF'ye devredildiğini bildiren Gürlek, 9 ülkede yaklaşık 13 milyar lira değerindeki varlığın dondurulduğunu duyurdu. Gönüllü iade ve geri kazanım kapsamında 85 kişiden toplam 44 milyar 580 milyon lira tahsil edildiğini belirtti.