Kılıçdaroğlu'nun skandal İdlib sözlerine Erdoğan'dan sert tepki: Bunlarda vicdan yok vicdan! |Video

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İdlib'den Türkiye'ye yönelik göç dalgasıyla ilgili skandal açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, bölgede görev yapan bir kişiyi referans göstererek, Esad'ın İdlib'deki katliamından kaçıp bebekleriyle, çocuklarıyla Türkiye'ye gelmek isteyen tüm mültecileri terörist olarak ilan etti. Dün cuma namazı çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Başkan Erdoğan, isim vermeden Kılıçdaroğlu'nun İdlib'teki savaş mağduru insanlar için söylediği sözlere sert çıkmış, "Üç yaşında, dört yaşında terörist mi olurmuş?" ifadelerini kullanmıştı. Başkan Erdoğan, Gayrettepe - İstanbul Havalimanı Metro Projesi İlk Ray Kaynağı Töreni'nde konuştu CHP zihniyetini eleştirdi. Kılıçdaroğlu'nun Suriye'de ölümden kaçmak için Türkiye'nin kapısını çalan savaş mağdurları için "Teröristler" sözlerini eleştirdi. Erdoğan, "Ülkemizin Libya'da ne işi varla Akdeniz'de ne işi var diye sormak aynı şeydir. Yarın Almanya'ya gidiyorum. Bay Kemal bunu da görmezsin. Türkiye güney sınırlarını ve oralarda yaşayan kardeşlerinin huzurunu sağlayana kadar Suriye'de olmaya hatta daha da ilerlemeye devam edecek. Sen katil Esad'le her türlü flörtü yapmaya devam et. Yavruların İdlib'deki halini görmüyor musun Bay Kemal. Onlar bizim kardeşlerimiz ya. Bunlarda vicdan yok vicdan. Allah göstermesin böyle bir şey bizim başımıza gelseydi halimiz ne olurdu?" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İdlib'den Türkiye'ye yönelik göç dalgasıyla ilgili skandal açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu, bölgede görev yapan bir kişiyi referans göstererek, Esad'ın İdlib'deki katliamından kaçıp bebekleriyle, çocuklarıyla Türkiye'ye gelmek isteyen tüm mültecileri terörist olarak ilan etti. Dün cuma namazı çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Başkan Erdoğan, isim vermeden Kılıçdaroğlu'nun İdlib'teki savaş mağduru insanlar için söylediği sözlere sert çıkmış, "Üç yaşında, dört yaşında terörist mi olurmuş?" ifadelerini kullanmıştı.

"BUNLARDA VİCDAN YOK VİCDAN!"

Başkan Erdoğan, Gayrettepe - İstanbul Havalimanı Metro Projesi İlk Ray Kaynağı Töreni'nde konuştu CHP zihniyetini eleştirdi. Kılıçdaroğlu'nun Suriye'de ölümden kaçmak için Türkiye'nin kapısını çalan savaş mağdurları için "Teröristler" sözlerini eleştirdi. Erdoğan, "Ülkemizin Libya'da ne işi varla Akdeniz'de ne işi var diye sormak aynı şeydir. Yarın Almanya'ya gidiyorum. Bay Kemal bunu da görmezsin. Türkiye güney sınırlarını ve oralarda yaşayan kardeşlerinin huzurunu sağlayana kadar Suriye'de olmaya hatta daha da ilerlemeye devam edecek. Sen katil Esad'le her türlü flörtü yapmaya devam et. Yavruların İdlib'deki halini görmüyor musun Bay Kemal. Onlar bizim kardeşlerimiz ya. Bunlarda vicdan yok vicdan. Allah göstermesin böyle bir şey bizim başımıza gelseydi halimiz ne olurdu?" dedi.

NE OLMUŞTU?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İdlib'den Türkiye'ye yönelik göç dalgasıyla ilgili skandal açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, bölgede görev yapan bir kişiyi referans göstererek, Esad'ın İdlib'deki katliamından kaçıp bebekleriyle, çocuklarıyla Türkiye gelmek isteyen tüm mültecileri terörist olarak ilan etti. Cuman namazını İstanbul'da kılına Başkan Erdoğan, cami çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Erdoğan, isim vermeden Kılıçdaroğlu'nun İdlib'teki savaş mağduru insanlar için söylediği sözlere sert çıktı "Terör örgütleri şunu yapıyor bunu yapıyor, hepsi yalan. Üç yaşında, dört yaşında terörist mi olurmuş?" ifadelerini kullandı.

Öte yandan sosyal medyada Kılıçdaroğlu'nun skandal sözleriyle birlikte çadırlarında sobaları yakmak için çöp toplayan Suriyeli küçük çocukların görüntüleri yayınlandı. Kılıçdaroğlu'nun bu skandal sözlerine ise tepkiler çığ gibi büyüyor.