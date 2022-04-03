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İşte Karadeniz'de paniğe neden olan serseri mayınlar böyle imha edildi

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Giriş: 03.04.2022 11:15
Son dakika haberi... İstanbul Boğazı açıkları ve İğneada açıklarında bulunan mayınların imha edilme anları Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşıldı.
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