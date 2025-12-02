Başkan Erdoğan: “Kadınların hayatın tüm alanlarında onurluca yer almalarına herkes alışacak”

Beştepe’de düzenlenen Adli ve İdari Yargı Kura Töreni’nde konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin kadınları hayatın dışına iten “demokrasi ayıplarından” kurtuldukça çok farklı bir atmosfer yakaladığını belirterek, “Belki biraz zaman alacak, biraz hazım problemi çekilecek ama özgürlüklerin herkese eşit uygulandığı yeni Türkiye’yi inşallah herkes kabullenecek. Kadınların hayatın farklı alanlarında onurluca yer almalarına herkes alışacak.” dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN