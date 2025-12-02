02 Aralık 2025, Salı

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Başkan Erdoğan: “Kadınların hayatın tüm alanlarında onurluca yer almalarına herkes alışacak”
Başkan Erdoğan: Kadınların hayatın tüm alanlarında onurluca yer almalarına herkes alışacak

Başkan Erdoğan: “Kadınların hayatın tüm alanlarında onurluca yer almalarına herkes alışacak”

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 02.12.2025 15:24
Beştepe’de düzenlenen Adli ve İdari Yargı Kura Töreni’nde konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin kadınları hayatın dışına iten “demokrasi ayıplarından” kurtuldukça çok farklı bir atmosfer yakaladığını belirterek, “Belki biraz zaman alacak, biraz hazım problemi çekilecek ama özgürlüklerin herkese eşit uygulandığı yeni Türkiye’yi inşallah herkes kabullenecek. Kadınların hayatın farklı alanlarında onurluca yer almalarına herkes alışacak.” dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Başkan Erdoğan: Kadınların hayatın tüm alanlarında onurluca yer almalarına herkes alışacak
Yargıya parmak sallayanlar hukuk kaidelerini öğrenmeli
“Yargıya parmak sallayanlar hukuk kaidelerini öğrenmeli”
Yargıda pek çok Avrupa ülkesini geride bıraktık
“Yargıda pek çok Avrupa ülkesini geride bıraktık”
Kadınların hayatın tüm alanlarında onurluca yer almalarına herkes alışacak
“Kadınların hayatın tüm alanlarında onurluca yer almalarına herkes alışacak”
Adalet insan onurunu korumaktır
"Adalet insan onurunu korumaktır"
Bu proje tarihi bir eşiktir
"Bu proje tarihi bir eşiktir"
Deprem bölgesinde son çiviler çakılıyor
Deprem bölgesinde son çiviler çakılıyor
Mersin Limanı’nda kaçak göçmen operasyonu
Mersin Limanı'nda kaçak göçmen operasyonu
DEM Parti Heyeti İmralı yolunda
DEM Parti Heyeti İmralı yolunda
Tolga’nın başarısı dünya basınında
Tolga’nın başarısı dünya basınında
Topyekûn kalkınma seferberliği!
Topyekûn kalkınma seferberliği!
Baklava kutusunda rüşvet! Hesap zamanı
Baklava kutusunda rüşvet! Hesap zamanı
Karadeniz’de yeni gemi saldırısı
Karadeniz'de yeni gemi saldırısı
Daha Fazla Video Göster